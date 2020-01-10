10 Ocak 2020, Cuma
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GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 22. dakikasında Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.
10.01.2020
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