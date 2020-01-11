11 Ocak 2020, Cumartesi
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Hüseyin Çimşir takımdan memnun
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir karşılaşma sonrası A Spor'a konuştu. İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen genç teknik adam "Oyuncuların performansından memnunum" dedi.
11.01.2020
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