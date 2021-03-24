Taner Karaman'dan flaş Trabzonspor yorumu! "Kalan maçlarına bakılınca Fenerbahçe'nin önüne geçebilirler"

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 31 hafta sonunda topladığı 55 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor için A Spor yorumcusu Taner Karaman flaş yorumda bulundu. Karaman, "Trabzonspor, Galatasaray maçına kadar tüm karşılaşmalarını kazanırsa Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada onların önüne geçecektir." dedi (TS spor haberleri)

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