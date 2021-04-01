01 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Avcı, "Milli Takım arası sakat oyuncularımızın gelişimi için iyi oldu. Mental açıdan da dinlenmiş olduk. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor. Abdülkadir Ömür daha önde gidiyor şu an için. Mayıs ayına yetişebilirler." dedi. (TS spor haberleri)
01.04.2021
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;
Milli Takım arası sakat oyuncularımızın gelişimi için iyi oldu. Mental açıdan da dinlenmiş olduk. Trondsen antrenmanların bazı bölümlerini katılıyor. Abdülkadir Ömür daha önde gidiyor şu an için. Mayıs ayına yetişebilirler.
Milli ara bize tekrar şarj etme gibi oldu. 7 müsabaka oynayacağız. Takıma 4 gün izin verdik. Ara Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür'e çok iyi geldi. Berat eksiklerini kapatıp haftaya aramıza dönecek. Mevcutu koruyarak eksikleri tamamlamaya çalıştık."
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