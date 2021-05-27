Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un transfer gündemini yorumladı! "Sosa tarzı bir oyuncu..."

A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Aslan, Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili olarak, "Bir sol bek ve orta saha transferi olacağını düşünüyorum. Sosa yapısında, oyunu şekillendirecek bir futbolcu alınacaktır. Biglia da bu tarz bir oyuncuydu" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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