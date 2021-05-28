Son dakika spor haberi: Trabzonspor'daki transfer harekatını aktardı! Koita Umut Meraş ve Hamsik...

A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Beşer, "Fode Koita'nın Trabzonspor'a imzası çok yakın. Abdullah Avcı'nın 4-5 tane nokta transfer isteğinde bulunduğunu biliyorum. Sol bek bölgesinde de Umut Meraş'ın ismi ön plana çıkıyor. Tam bir pozisyon oyuncusu ve Abdullah Avcı için biçilmiş kaftan. Ayrıca orta saha için Marek Hamsik'in menajerler tarafından önerildiğini söyleyebilirim. Şartlar uyarsa Hamsik'e sıcak bakılabilir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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