28 Mayıs 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'daki transfer harekatını aktardı! Koita Umut Meraş ve Hamsik...
A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Beşer, "Fode Koita'nın Trabzonspor'a imzası çok yakın. Abdullah Avcı'nın 4-5 tane nokta transfer isteğinde bulunduğunu biliyorum. Sol bek bölgesinde de Umut Meraş'ın ismi ön plana çıkıyor. Tam bir pozisyon oyuncusu ve Abdullah Avcı için biçilmiş kaftan. Ayrıca orta saha için Marek Hamsik'in menajerler tarafından önerildiğini söyleyebilirim. Şartlar uyarsa Hamsik'e sıcak bakılabilir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
28.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Cimbom'da seçim krizi! İşte Terim detayı...
- Transfer harekatını aktardı! Koita Umut Meraş ve Hamsik...
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Çebi resmen açıkladı! "3 isme teklif var"
- Vedat Muriqi Transferinde Son Durum Ne? Ahmet Selim Kul Açıkladı! / A Spor
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig