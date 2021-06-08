Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'le ilgili çarpıcı yorum! "Sosa gibi bütün takımı..."

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Transfer Raporu porgramında Trabzonspor gündemine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Alpaslan, bordo mavililerin, Marek Hamsik transferiyle ilgili olarak, Abdullah Avcı bütün oyun liderliğini Marek Hamsik'e verecektir. Sosa gibi bütün takımı Hamsik yönlendirecektir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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