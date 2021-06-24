Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda giyilecek formalar için özel tanıtım videosu yayınladı. Bordo-mavililer paylaşımda "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. (TS spor haberleri)

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