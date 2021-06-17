17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fode Koita'yı KAP'a bildirdi!
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile sözleşme imzalamıştı. Bordo mavililer, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen ve Haziran ayı itibariyle sözleşmesi biten Fode Koita ile görüşmelere başladı. Fırtına, bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel de son bilgileri aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
17.06.2021
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