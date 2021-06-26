26 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da planlar değişti! İşte yeni transfer listesi...

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sel, "Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüştüm. Başkan, 'Yerli oyuncuların fiyatlarının çok yükseldiğini ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile genç oyuncuları barındıran yeni bir liste oluşturduklarını' söyledi. Yabancı futbolcular konusunda ise, forvet konusunda 15 Temmuz'a kadar Sörloth'un bekleneceği bilgisini aldım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
26.06.2021
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