26 Haziran 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da planlar değişti! İşte yeni transfer listesi...
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sel, "Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüştüm. Başkan, 'Yerli oyuncuların fiyatlarının çok yükseldiğini ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile genç oyuncuları barındıran yeni bir liste oluşturduklarını' söyledi. Yabancı futbolcular konusunda ise, forvet konusunda 15 Temmuz'a kadar Sörloth'un bekleneceği bilgisini aldım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
26.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Samandıra'daki Değişiklikler Neler Olmalı? Mehmet Emin Uluç Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Başkan Erdoğan Yeni Hatay Stadı'nın açılışında konuştu!
- Serdar Sarıdağ: "Aziz Yıldırım Belgesiz Konuşmaz" / Son Sayfa / 24.06.2021
- Gürcan Bilgiç: "Ali Koç'un Yerinde Olsam Aziz Yıldırım'a Cevap Vermem, Taraftar Bunu İstemiyor"
- Volkan Demir:"Fenerbahçe'de Ya İktidarsın Ya Yoksun, Böyle Bir Kültür Oluştu" / A Spor
- Belhanda'nın yeni takımını açıkladı!
- Başkan Ali Koç ve Yönetimi 2019 ve 2020 Yılları İçin İbra Edildi! / A Spor
- Volkan Demir: "Trabzonspor'un Forveti Sörtloth Olursa Mükemmel Olur" / Son Sayfa / 25.06.2021
- Belhanda'nın yeni takımını açıkladı!
Daha Fazla Gör
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?