18 Eylül 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'i yorumladı! "Takım üzerinde çok etkili"
Spor Toto Süper Ligi'nin 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un ilk 11'i şekilleniyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, bordo mavililerin muhtemel 11'ini açıkladı. Ayrıca Aslan, "Trabzonspor, Hamsik ile beraber oyun içerisinde kalabiliyor. Hamsik takım üzerinde çok etkili" açıklamasında bulundu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
18.09.2021
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