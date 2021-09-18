Son dakika spor haberleri | Mehmet Emin Uluç "Ben bu üçlüyü tercih etmem"

Spor Toto Süper Ligi 5. haftasında Kassımpaşa deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'un muhtemel 11'ini değerlendiren Mehmet Emin Uluç "Ben bu üçlüyü tercih etmem" dedi. Uluç, Abdülkarid Ömür'ün Galatasaray maçında verdiği tepkiyi tasvir etmediğini söyledi. | Son dakika Trabzonspor spor haberleri (Ts haberi)

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