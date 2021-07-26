26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferleri Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Fode Koita neler kattı? Canlı yayında cevapladı
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un yeni transferleri hakkındaki ilk izlenimlerini açıkladı. Transfer dönemimin şu ana kadar en dikkat çeken takımı olan bordo mavililerde yeni transferler Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
26.07.2021
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