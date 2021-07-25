Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler! "Her şeyi sıfırdan kurdu"

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Spor Gündemi Transfer programında Trabzonspor'un gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Şu an Başakşehir'de yapılan altyapı çalışmaları müthiş bir durumda. Bu şartları hazırlayan kişi de Abdullah Avcı'dır. Avcı Hoca, Başakşehir'de sıfırdan her şeyi kurdu. Altyapıya verdiği önem çok fazla. Trabzonspor'da da yapacakları çok önemli" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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