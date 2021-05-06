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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferini açıkladı!

A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Trabzonspor'un yeni sezonda transfer planlaması hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Beşer, yıldız oyuncu Bruno Peres'in gelecek sezon bordo mavililerin yeni sağ beki olacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
06.05.2021
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