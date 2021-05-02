02 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor'da Abdullah Avcı 9 transfer istedi
Trabzonspor'da transfer zirvesinin detayları belli oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında İstanbul'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmenin öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken Avcı, yaz döneminde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 futbolcu istedi. Abdullah Avcı ayrıca kadro derinliği için rotasyonda yer alacak 4 takviye daha talep etti.
02.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'ndan flaş şampiyonluk sözleri! "Beşiktaş hak etti"
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Reha Kapsal'dan Beşiktaş Yorumu: "İnanmış Bir Takım Var" / Takım Oyunu / 01.05.2021
- "Galatasaray ve Fenerbahçe'den hangisi üstte bitirirse..."
- Salih Uçan, Beşiktaş'a Transfer Olacak Mı? Serdar Sarıdağ Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa
- Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş-Hatayspor Maçının Muhtemel 11'lerini Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Savaş Çorlu:"Başkan Adaylarının Seçim Öncesi Yaptığı Açıklamalar Tatmin Edici Değil" / A Spor
- "Beşiktaşlılar tekne kiralamaya başladılar"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig