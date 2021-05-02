Trabzonspor'da Abdullah Avcı 9 transfer istedi

Trabzonspor'da transfer zirvesinin detayları belli oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında İstanbul'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmenin öncelikli gündem maddesini transfer oluştururken Avcı, yaz döneminde ilk 11'de doğrudan oynayacak 5 futbolcu istedi. Abdullah Avcı ayrıca kadro derinliği için rotasyonda yer alacak 4 takviye daha talep etti.

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