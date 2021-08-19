Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius Roma maçı öncesi konuştu!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde bordo mavililerin yeni transfer Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu. Danimarkalı golcü, "Zor bir maç olacak. Önemli bir ligin, önemli takımıyla oynayacağız. Ben de o ligde mücadele ettim. İyi bir maç çıkarmak için buradayız. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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