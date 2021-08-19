Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı Roma maçı öncesi konuştu! "Özel bir gece olmasını istiyoruz"

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz." dedi.

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