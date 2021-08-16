Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer gündemini yorumladı! "O bölgeye acil ihtiyaç var"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi. Kınalı, "Trabzonspor'un, ön taraftaki oyuncularının hiçbirinin topu kaptırdıklarında pres yapma alışkanlıkları yok. Takımın ön bölgesi çok yumuşak olduğu için arkadaki futbolcunun kalitesinden çok gücü öne çıkıyor. Alanyasporlu Siopis bu bölge için konuşuluyor. Trabzonspor'un acil orta sahaya ihtiyacı var. Siopis acil ihtiyaç gibi duruyor. Trabzonspor'un, rakipten top çalacak ve arkadaşlarını hücuma kaldıracak bir oyuncusu yok. O boşluğu kapatırlarsa lig için daha iddialı bir hale gelebilirler" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spopr haberi)

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