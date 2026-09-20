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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı zorlu karşılaşmalar öncesi aday kadro açıklandı. Vincenzo Montella'nın tercihleri merak edilirken, kadroda dikkat çeken isimler yer aldı.

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