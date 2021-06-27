27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Alexander Sörloth transferinde son durum ne?
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Ana Haber'e canlı bağlanarak Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Sel, bordo-mavililerin yeniden kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth transferi hakkında "Sörloth ile ilgili beklenti devam ediyor. Türkiye'ye dönüp dönmeme süreci 14-15 Temmuz'da Leipzig'in sona erecek ilk etap kampından sonra netleşecek." ifadelerini kullandı. (TS spor haberi)
27.06.2021
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