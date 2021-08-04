Son dakika spor haberi: Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde Molde'yi geçebilir mi? İşte maç öncesi iki takımda son durumlar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Molde ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, 3. eleme turunda Norveç ekibini yenerek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Öte yandan temsilcimizin rakibinin form durumu da dikkat çekiyor. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, bu zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da son durumu aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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