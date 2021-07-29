29 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de adı geçen Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı!
Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp her konuda anlaşma sağladığı milli oyuncunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklayacak. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
29.07.2021
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