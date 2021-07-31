Trabzonspor'da görüşmeler sürüyor! "3 isimle yollar ayrılabilir"

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 6 futbolcuyu renklerine bağladı. Bordo-mavililerdeki transfer dönemini değerlendiren A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, takımdan 3 ismin gönderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Sel, "Diabate ve Flavio'nun Giresunspor'a transfer süreci devam ediyor. Genoa'nın Ekuban için ısrarı devam ediyor. Ekuban için bugün yarın ciddi hareket bekliyoruz" dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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