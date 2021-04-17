Son dakika spor haberi: Hatayspor maçı öncesi flaş Trabzonspor sözleri! "Oyunda bir geriye gidiş yok"

A Spor yorumcularından Hayri Beşer, Trabzonspor - Hatayspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Beşer, bordo mavili takımın son haftalarda kötü skorlar almasına rağmen oyunlarında bir geriye gidiş yok ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

ABONE OL