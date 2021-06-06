Son dakika spor haberi: Çarpıcı Sörloth sözleri! "Trabzonspor taraftarı nasıl gittiğini unuttu galiba"

A Spor yorumcularından Selahattin Kınalı, Trabzonspor ile yeniden adı geçen Alexander Sörloth hakkında konuştu. Kınalı, "Sörloth'un Türkiye'den nasıl gittiğini unuttular galiba. Milli takıma gitti ve geri gelmeyeceğim dedi. Bu tavrı göstermiş bir adamı mesajlarla takıma tekrar getirsen ne faydası olacak?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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