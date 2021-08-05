Son dakika spor haberi: Abdulkadir Parmak Trabzonspor - Molde maçı öncesi konuştu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, Trabzonspor - Molde maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Parmak, "Taraftarımızı çok özledik, onlar da bizi özledi. İyi bir kadroya sahibiz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. (TS spor haberi)

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