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Son dakika haberleri | Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi TFF'den ret cevabı geldi

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son detayları aktardı. Sel, "Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçında sağlık çalışanlarının alınması talebi, Trabzon'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle TFF tarafından kabul edilmedi." dedi. (TS-FB haberleri)
24.02.2021
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