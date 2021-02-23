Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 1 pozitif vaka

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Bordo-mavilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor'da genç bir futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı. Uğurcan ve Baker ise bugün test olacaklar." dedi. (TS spor haberleri)

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