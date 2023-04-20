SİVASSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Sivasspor - Trabzonspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
SİVASSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele 20 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. SİVASSPOR - TRABZONSPOR maçını CANLI izle...
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