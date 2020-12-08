Zeki Uzundurukan: Geçen sezon Trabzonspor şampiyon olmasın diye her şey yapıldı!

A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında açıklamalarda bulunun Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, yaptığı açıklamada "Geçen sezon Fenerbahçe yarıştan erken koparıldı, Trabzonspor şampiyon olmasın diye her şey yapıldı." dedi.

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