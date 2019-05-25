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Olcay Şahan'dan ayrılık mesajı

Trabzonspor'da Olcay Şahan, Çaykur Rizespor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.
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