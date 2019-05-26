26 Mayıs 2019, Pazar

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Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, son 8 yılın en başarılı sezonunu geride bıraktı.
26.05.2019

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