26 Mayıs 2019, Pazar
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Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u
Süper Lig'i 63 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzonspor, son 8 yılın en başarılı sezonunu geride bıraktı.
26.05.2019
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