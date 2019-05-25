Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasını temizleyerek Rize'den ayrıldı. Sosyal medyadan paylaşan Yusuf Yazıcı, "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" notunu düştü.