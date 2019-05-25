25 Mayıs 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasını temizleyerek Rize'den ayrıldı. Sosyal medyadan paylaşan Yusuf Yazıcı, "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" notunu düştü.
25.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizleyip öyle gitti!
- Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutlayacak
- Galatasaray - Sivasspor rekabeti
- Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutlayacak
- Galatasaray - Sivasspor rekabeti
- Diagne satılırsa hedef Tetteh
- Douglas: "Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler var"
- Diagne satılırsa hedef Tetteh
- Marcao: "Tarzım Felipe Melo'ya benziyor"
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı