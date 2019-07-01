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Obi Mikel resmen Trabzonspor'da | Video haber

Obi Mikel resmen Trabzonspor'da! Nijeryalı futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.
01.07.2019

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