25 Aralık 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Ndiaye adım adım Trabzonspor'a
Stoke City'nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile anlaşan Trabzonspor, kiralık sözleşmesinin süresiyle ilgili İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
25.12.2019
Bordo mavili kulübün Stoke City'den onay alarak görüşme yaptığı Senegalli oyuncuyla tüm konularda anlaştığı öğrenildi. Ndiaye'nin haftalık 35 bin sterlin olan ücretinin Trabzonspor taraftarından ödeneceği belirtildi.
Bordo mavili kulübün transferle ilgili net açıklama yapmamasının ise kiralamanın 6 aylık mı yoksa 1.5 yıllık mı olacağı konusundaki görüşmelerin sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Oyuncunun bedelsiz altı aylık kiralanması için Stoke City'nin onay verdiği ancak Trabzonspor'un 1.5 yıllık sürede ısrar ettiği kaydedildi.
Bordo-mavili yetkililer, transferle ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getirirken Badou Ndiaye'nin 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına dahil olacağı bildirildi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Saracchi'de işlem tamam
- TFF VAR kayıtlarını açıklayacak mı?
- Beşiktaş'ın yenileri etkisiz
- Beşiktaş'ın yenileri etkisiz
- Maksimum Spor - 23/12/2019
- Ozan Tufan Diyabakırlı öğrencileri sevindirdi
- Emre Belözoğlu: Favorinin kim olduğunu ispatladık
- "Derbi Nihat Özdemir'in AVM'deki ofisinde başladı"
- Ndiaye adım adım Trabzonspor'a
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı