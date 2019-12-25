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Ndiaye adım adım Trabzonspor'a

Stoke City'nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile anlaşan Trabzonspor, kiralık sözleşmesinin süresiyle ilgili İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
25.12.2019

Bordo mavili kulübün Stoke City'den onay alarak görüşme yaptığı Senegalli oyuncuyla tüm konularda anlaştığı öğrenildi. Ndiaye'nin haftalık 35 bin sterlin olan ücretinin Trabzonspor taraftarından ödeneceği belirtildi.

Bordo mavili kulübün transferle ilgili net açıklama yapmamasının ise kiralamanın 6 aylık mı yoksa 1.5 yıllık mı olacağı konusundaki görüşmelerin sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Oyuncunun bedelsiz altı aylık kiralanması için Stoke City'nin onay verdiği ancak Trabzonspor'un 1.5 yıllık sürede ısrar ettiği kaydedildi.

Bordo-mavili yetkililer, transferle ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getirirken Badou Ndiaye'nin 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına dahil olacağı bildirildi.

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