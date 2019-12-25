25 Aralık 2019, Çarşamba

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Ahmet Ağaoğlu: Görüşme TFF binasında olmalıydı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Ağaoğlu, Zorlu Center'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki görüşmeye dair aldığı soruyu ise, "Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu." şeklinde yanıtladı.
25.12.2019

Ahmet Ağaoğlu: Görüşme TFF binasında olmalıydı Ahmet Ağaoğlu: Görüşme TFF binasında olmalıydı 25.12.2019
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