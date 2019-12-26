26 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig’in 17’nci haftasında oynayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. İşte detaylar...
26.12.2019
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