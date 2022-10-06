MONACO - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE | Monaco - Trabzonspor mücadelesi öncesi son durum! Karşılaşma ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
Monaco - Trabzonspor CANLI İZLE | Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında deplasmanda Monaco'nun konuğu oluyor. Zorlu karşılaşma 2. Louis Stadyumu'nda 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak. Monaco - Trabzonspor CANLI izle...
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