Monaco - Trabzonspor maçı öncesi Ahmet Ağaoğlu'dan flaş gönderme! "Herkesin sözüne cevap vermeyiz"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco maçı öncesi A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, "Trabzonspor başkanlık makamı ağırdr. Herkesin sözüne cevap vermeyiz. " dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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