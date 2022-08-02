Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünde konuştu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yıldönümünde konuştu. Ağaoğlu, "Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü." dedi.
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