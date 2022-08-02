Video Trabzonspor Videoları Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünde konuştu

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un kuruluş yıldönümünde konuştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yıldönümünde konuştu. Ağaoğlu, "Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü." dedi.

02 Ağustos 2022 | 11:57
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