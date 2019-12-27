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Mehmet Yılmaz: Ndiaye büyük ihtimalle Trabzonspor'a gelecek

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Son Sayfa programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı.
27.12.2019

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Son Sayfa programında Trabzonspor'un transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı. Yılmaz, "Ndiaye büyük ihtimalle Trabzonspor'a gelecek." dedi.

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