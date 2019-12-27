27 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor'a İzlanda'lı Stoper
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Ragnar Sigurdsson'un Trabzonspor'a transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
27.12.2019
Karaman'ın değerlendirmelerinin satır başları şöyle:
Trabzonspor'da büyük olasılıkla Fernandes ile yollar ayrılacak. Bordo-mavililerin ihtiyacı olan bir bölgesi. Trabzonspor'un sadece bu yıl değil geçtiğimiz yıllardan beri en büyük problemi savunma problemi vardı. Hosseini ve Hüseyin ikilisini zorlayan hatta daha iyi olacak isimlere ihtiyaç var.
Ön tarafta Sörloth ve Sturridge'niz olabilir ama bu adamların attığı kadar yememeniz de önemli. Uğurcan çok üst seviye performans sergiliyor. Uğurcan'a bu derece iş düşmesinin nedeni savunmanın aksıyor oluşu. Mutlaka takviyeler gerekiyor.
Fernandes ve Campi Trabzonspor'u taşıyacak kapasitede olmadığını gösterdi.
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