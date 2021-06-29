29 Haziran 2021, Salı
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Marek Hamsik Trabzonspor formasını giydi!
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, şehre gelerek kendisini 2 yıllığına bordo-mavili formaya bağlayan imzayı attı. Slovak yıldız, bordo-mavili formayı sosyal medyada akım haline gelen bir müzik eşliğinde giydi. İşte o video... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
29.06.2021
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