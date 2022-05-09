TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan görkemli kutlama paylaşımı!
2021-2021 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor kutlamalarına İstanbul'da devam ediyor. Yenikapı etkinlik alanında kutlamalara devam eden Fırtına'dan görkemli bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda 'İnadıyla Şampiyon! Karakteriyle Şampiyon!' notu bırakıldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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