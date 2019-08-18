18 Ağustos 2019, Pazar
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İstiklal'de Trabzonspor coşkusu
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, maçın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na geçmeye başladı. Bordo mavili taraftarlar, Taksim İstiklal Caddesi'nde marşlar söyleyerek yürüdü.
18.08.2019
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