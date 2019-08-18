18 Ağustos 2019, Pazar

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Erman Toroğlu: "Sörloth ile Abdülkadir Ömür çok can yakarlar"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ilk yarısını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Sörloth ile Abdülkadir Ömür, daha fazla sıkı fıkı olurlarsa çok can yakarlar." dedi.
18.08.2019

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