Erman Toroğlu: "Sörloth ile Abdülkadir Ömür çok can yakarlar"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ilk yarısını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Sörloth ile Abdülkadir Ömür, daha fazla sıkı fıkı olurlarsa çok can yakarlar." dedi.