İşte Trabzonspor'un transfer gündemi!

Hakan Gündoğar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Spor Ajansı programına katılan Yunus Emre Sel, Trabzonspor Kulübü'nün son dakika transfer gelişmelerini değerlendirdi.

Yunus Emre Sel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

NDIAYE...

Trabzonspor orta sahada alternatif veya direkt oynayacak bir oyuncu arıyordu. Ndiaye ismi gündeme gelince bu transfere yoğunlaşıldı.

Stoke City'de ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı oyuncuları göndermeyi planladıklarını açıklamıştı. Trabzonspor kiralama teklifi yaptık fakat İngiliz ekibi teklifi düşük buldu. Trabzonspor teklifi yukarı çıkardı, İngiliz kulübü oynatma garantisi istedi. Bu konuda da pazarlıklar yapıldı.

Sonuç olarak Stoke City'i ikna ettikten sonra oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. Görüşmelerin İstanbul'da netleşmesini bekliyoruz. Trabzonspor, menajerlere ödeme yapmak istemiyor, bu sorun çözülürse bu transferin netlik kazanmasını bekliyorum.

SOSA...

Hem Sosa hem Novak Trabzon'da oldukça mutlu olduklarını dile getiriyor. Ama takibi Jose Sosa şuanda takımın en çok kazanan 2. oyuncusu konumunda. Trabzonspor'da yönetim, şuan aldığının ykalaşık yarısını yani 1.5 milyon Euro dolaylarında teklif etti. Sosa'nın menajeri de kariyeri ve performansı göz önünde bulundurulduğunda bunun biraz daha üstünü talep ediyor. Bu aradaki rakamsal farklar kısa zaman içinde çözülecek. Çünkü Sosa'nın burada kalma isteği doğrultusunda menajeri çok fazla direnmeyecektir. Ama oyuncusu adına en yüksek ücreti almak isteyecektir.

NOVAK...

Novak konusuna gelecek olursak, maliyet olarak çok ciddi bir yükü yok. Yönetim oyuncunun performansından memnnun, oyuncuyu tatmin etmek zorunda rakamsal olarak olarak. Yine Sosa'ya yakın rakamlara bir teklif yapacak. Bu rakamlara çıkıldığı takdirde de iki transfer de kısa süre içerisinde çözülmüş olacak.

Devre arası transfer bütçesi 6 milyon TL. Ndiaye kiralama ücreti olarak Stoke City'e 400 bin Euro gibi bir bedel öderse mevcut bütçenin önemli bir bölümünü kapsayacak. Stoper ve kanat bölgesinde de arayışlar sürüyor.