23 Aralık 2019, Pazartesi
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Trabzonspor ile Konyaspor 37. kez
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip, rakibiyle ligde oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.
23.12.2019
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