21 Aralık 2019, Cumartesi

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaştık, menajerlerle görüşüyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu İstanbul'da katıldığı kulüp mağazasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Sosa ve Novak ile anlaşıldığını belirten Ağaoğlu, menajer ücretleri konusunda görüşüldüğünü açıkladı.
21.12.2019

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÜRÜN SATIŞIMIZI YÜZDE 350 ARTTIRDIK"
Bu sene ürün satışlarından çok ciddi bir gelir elde ettik. ülke genelinde Mağazalarımızı arttırma konusunda bir eylemin içerisine girdik. Ürün satışları, Türkiye'de kulüplerin en önemli gelirlerinden birisi. Ürün satışımızı göreve geldiğimizden bugüne kadar yaklaşık yüzde 350 oranında arttırdık. Bu mağaza, yönetim sürecimiz içerisinde açtığımız ilk mağazamız. Önümüzdeki sene içerisinde açacağımız 2-3 mağaza ile birlikte taraftarlarımıza hizmet vereceğiz.

"NDIAYE NETLEŞİRSE KAP'A BİLDİRİLİR"
Bugün mağazayı açıyoruz, transfer dönemine daha süre var. Transferi konusunda da bir netleşme olursa Kamuyu Aydınlatma Platformu'a gerekli açıklamaları yaparız.

TFF'NİN LİMİT KARARINI İPTAL ETMESİ KONUSUNDA...
Uzun zamandır vermiş olduğumuz bir mücadele var. Konuyu Tahkim'e taşıyan tek kulübüz. Kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir uygulamaydı. Yanlıştan dönüldü, iyi de oldu. Toplumu germeye gerek var mıydı, o tartışılır ama yürürlüğe giriş şekline geri dönülmesi iyi oldu. Trabzonspor açısından değil Türk futbol ekonomisi açısından da son derece yanlış bir uygulamaydı, karardan geri dönülmesi hepimizi memnun etti.

Sarıyer, Ümraniye ve Beykoz'da mağaza açacaklarına değinen Ağaoğlu, 2020 yılı içerisinde bu mağazaların yürürlüğe gireceğini söyledi.

SOSA VE NOVAK İLE SÖZLEŞME UZATILMASI HAKKINDA...
Sosa veya Novak ile oyuncularla veya istenilen ücretler konusunda aramızda pek bir fark yok. Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak o rakamlarda bir noktaya gelmiş bulunmaktayız ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Özellikle geçmiş dönemlerde menajerler konusunda kulübümüz büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli, menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcamalar belli. Oyuncularla hallettik de, menajerlerle de halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak. Bu, bu kadar net.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR EN KÖTÜ SENARYODA MART BAŞI BİZLERLE"
Almanya'daki tedavi sürecinin nasıl geçeceği bu konuda önemli. En kötü senaryo Mart başı takıma katılacağı yönünde.

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